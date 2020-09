Il Tar boccia l’ordinanza di Musumeci sugli hotspot

(Di venerdì 25 settembre 2020) .Il Tar di Palermo ha messo la parola fine sulla querelle scoppiata dopo il ricorso dello Stato contro l’ordinanza 33 del 22 agosto contingibile e urgente del Presidente della Regione siciliana Nelloche imponeva lo sgombero deglie dei centri di accoglienza. Il Tarl’ordinanza di Musmeci“Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”: viene confermata la decisione del presidente della terza sezione del Tar che aveva accolto la sospensiva richiesta dalla Presidenza del consiglio dei ministri contro l’ordinanza del presidente. Secondo i giudici del Tar la competenza su queste materie resta dello Stato e il provvedimento del presidente della Regione non è legittimo. La decisione della ...

