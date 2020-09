Il senatore Toninelli sbugiarda Fontana sul camicigate. Per il grillino, carte alla mano, il governatore non poteva non sapere (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo le ultime notizie sul camicigate, il senatore Danilo Toninelli con una nota va all’attacco di Attilio Fontana. “Mentre leggiamo dalla Procura di Milano che c’è il diffuso coinvolgimento di Fontana in ordine alla vicenda dei camici, accompagnato dalla evidente volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti, non possiamo dimenticare la reazione del governatore che quando scoppiò la vicenda ebbe il coraggio di sostenere che non ne sapeva nulla”, commenta Toninelli. Lo stesso sottolinea anche che “la cosa più raccapricciante di tutta questa vicenda, è pensare che mentre in Lombardia ci si ammalava e si moriva per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo le ultime notizie sul, ilDanilocon una nota va all’attacco di Attilio. “Mentre leggiamo dProcura di Milano che c’è il diffuso coinvolgimento diin ordinevicenda dei camici, accompagnato devidente volontà di evitare di lasciare traccia del suo coinvolgimento mediante messaggi scritti, non possiamo dimenticare la reazione delche quando scoppiò la vicenda ebbe il coraggio di sostenere che non ne sapeva nulla”, commenta. Lo stesso sottolinea anche che “la cosa più raccapricciante di tutta questa vicenda, è pensare che mentre in Lombardia ci si ammalava e si moriva per ...

MPenikas : LN Il senatore Toninelli sbugiarda Fontana sul camicigate. Per il grillino, carte alla mano, il governatore non pot… - DeclinoIta : Anno Domini 2020: Conte è premier, Toninelli senatore, Landini sindacalista, Salvini sta cospirando e la Meloni vuo… - spadmilan1 : @Lore_82__ @DaniloToninelli @Mov5Stelle @virginiaraggi Scusi sotto un tweet di Toninelli non inserisca la parola co… - radioanchio : RT @Radio1Rai: #ElezioniRegionali2020 ???@DaniloToninelli a @radioanchio: 'Non siamo andati bene ma ce l'abbiamo messa tutta: non è facile f… - Radio1Rai : #ElezioniRegionali2020 ???@DaniloToninelli a @radioanchio: 'Non siamo andati bene ma ce l'abbiamo messa tutta: non è… -

Ultime Notizie dalla rete : senatore Toninelli Il senatore Toninelli sbugiarda Fontana sul camicigate. Per il grillino, carte alla mano, il governatore non poteva non sapere LA NOTIZIA Il senatore Toninelli sbugiarda Fontana sul camicigate. Per il grillino, carte alla mano, il governatore non poteva non sapere

Dopo le ultime notizie sul camicigate, il senatore Danilo Toninelli con una nota va all’attacco di Attilio Fontana. “Mentre leggiamo dalla Procura di Milano che c’è il diffuso coinvolgimento di Fontan ...

Toninelli show “Io ministro che ha fatto di più nella storia”/ “Ma ho troppi nemici”

Danilo Toninelli, show del senatore M5s: “Io il ministro che ha fatto di più nella storia”. E sulla sua esclusione dal governo: “Mi sono fatti troppi nemici”. E su Lombardia e Di Battista… “Io credo d ...

Dopo le ultime notizie sul camicigate, il senatore Danilo Toninelli con una nota va all’attacco di Attilio Fontana. “Mentre leggiamo dalla Procura di Milano che c’è il diffuso coinvolgimento di Fontan ...Danilo Toninelli, show del senatore M5s: “Io il ministro che ha fatto di più nella storia”. E sulla sua esclusione dal governo: “Mi sono fatti troppi nemici”. E su Lombardia e Di Battista… “Io credo d ...