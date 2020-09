Il royal tour di Harry e Meghan in Africa? Il più costoso di tutti

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ormai da mesi Harry d’Inghilterra e Meghan Markle vivono in California col piccolo Archie. Laggiù, lontano dalla royal family (e ancor più lontani dopo aver parlato di politica in Tv), grazie al multimilionario accordo pluriennale con Netflix hanno raggiunto l’agognata indipendenza finanziaria. E hanno saldato il loro ultimo debito con la Famiglia Reale restituendo per intero i 2,4 milioni di sterline che hanno utilizzato per la ristrutturazione del Frogmore Cottage dove hanno vissuto solo una manciata di mesi. Ma il popolo britannico non dimenticherà facilmente tutti i soldi spesi per gli «ingrati» Sussex prima del loro addio alla royal family.