Il primo Starbucks di Roma apre in piazza San Silvestro (nel palazzo dell’Apple store) (Di venerdì 25 settembre 2020) Il primo Starbucks di Roma aprirà in piazza San Silvestro Il primo Starbucks di Roma aprirà in pieno centro, a piazza San Silvestro vicino a Via del Corso, piazza Colonna e Fontana di Trevi. Cambio di programma del colosso del caffè americano che avrebbe dovuto aprire la sua prima sede nella Capitale in viale dei Bastioni di Michelangelo, piazza Risorgimento, a pochi passi da San Pietro e dai Musei Vaticani. Stando a quanto riporta l’agenzia stampa Dire, Starbucks Roma avrà come casa palazzo Marignoli, lo stesso dell’Apple store in cantiere da anni. L’inaugurazione è ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 settembre 2020) Ildiaprirà inSanIldiaprirà in pieno centro, aSanvicino a Via del Corso,Colonna e Fontana di Trevi. Cambio di programma del colosso del caffè americano che avrebbe dovuto aprire la sua prima sede nella Capitale in viale dei Bastioni di Michelangelo,Risorgimento, a pochi passi da San Pietro e dai Musei Vaticani. Stando a quanto riporta l’agenzia stampa Dire,avrà come casaMarignoli, lo stesso dell’Applein cantiere da anni. L’inaugurazione è ...

