Il primo Starbucks apre a Roma: dove, come e quando? (Di venerdì 25 settembre 2020) Una notizia che farà certamente piacere a tutti gli appassionati italiani di Starbucks. La catena di caffè statunitense, fondata a Seattle nel 1971, sta per sbarcare anche a Roma. Tuttavia, stando a quanto riportato dall’agenzia Dire e da Fanpage, il punto Starbucks non aprirà dove precedentemente indicato, ma in un’area della Capitale ancora più centrale. Al posto di Piazza Risorgimento, Starbucks aprirà in piazza San Silvestro, a pochi passi da Via del Corso, piazza Colonna e Fontana di Trevi, precisamente all’interno di Palazzo Marignoli, che ultimamente è stato interessato da un accurato restauro per accogliere l’Apple Store. Ma perchè questo cambio in corsa? Starbucks ha scelto di non inaugurare il nuovo ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 25 settembre 2020) Una notizia che farà certamente piacere a tutti gli appassionati italiani di. La catena di caffè statunitense, fondata a Seattle nel 1971, sta per sbarcare anche a. Tuttavia, stando a quanto riportato dall’agenzia Dire e da Fanpage, il puntonon apriràprecedentemente indicato, ma in un’area della Capitale ancora più centrale. Al posto di Piazza Risorgimento,aprirà in piazza San Silvestro, a pochi passi da Via del Corso, piazza Colonna e Fontana di Trevi, precisamente all’interno di Palazzo Marignoli, che ultimamente è stato interessato da un accurato restauro per accogliere l’Apple Store. Ma perchè questo cambio in corsa?ha scelto di non inaugurare il nuovo ...

SkyTG24 : #Roma, apre il primo Starbucks in piazza San Silvestro - BramucciMatteo : RT @SkyTG24: #Roma, apre il primo Starbucks in piazza San Silvestro - FatimaCurzio : RT @SkyTG24: #Roma, apre il primo Starbucks in piazza San Silvestro - FelixPerrella : RT @SkyTG24: #Roma, apre il primo Starbucks in piazza San Silvestro - 007Vincentxxx : RT @SkyTG24: #Roma, apre il primo Starbucks in piazza San Silvestro -