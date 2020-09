Il premier francese conferma: ci sono 2 feriti da accoltellamento vicino alla sede di Charlie Hebdo (Di venerdì 25 settembre 2020) Cinque anni dopo l’attentato a Charlie Hebdo (che ha coinvolto anche la sede del supermercato Hypercacher a Porte de Vincennes), a Parigi torna di nuovo un’ombra di paura. Occorre ancora specificare le cause che hanno portato al gesto, ma il primo ministro francese Jean Castex ha confermato che ci sono 2 feriti da accoltellamento nei pressi del settore Richard Lenoir nell’11esimo arrondissement della capitale. Inizialmente, si era parlato di quattro feriti. Ma indicazioni più precise parlano di un bilancio provvisorio di due persone rimaste coinvolte negli accoltellamenti Parigi. LEGGI ANCHE > Il processo è blindato, ma Charlie Hebdo alza il ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020) Cinque anni dopo l’attentato a(che ha coinvolto anche ladel supermercato Hypercacher a Porte de Vincennes), a Parigi torna di nuovo un’ombra di paura. Occorre ancora specificare le cause che hanno portato al gesto, ma il primo ministroJean Castex hato che cidanei pressi del settore Richard Lenoir nell’11esimo arrondissement della capitale. Inizialmente, si era parlato di quattro. Ma indicazioni più precise parlano di un bilancio provvisorio di due persone rimaste coinvolte negli accoltellamenti Parigi. LEGGI ANCHE > Il processo è blindato, maalza il ...

