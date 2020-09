Il Potere Della Musica lo racconta Roby Facchinetti con Katy Per Sempre e il triplo CD: “Non è un linguaggio ma qualcosa di molto più grande” (Di venerdì 25 settembre 2020) Roby Facchinetti presenta Il Potere Della Musica, il suo ambizioso progetto che comprende il suo primo romanzo (Katy Per Sempre) e un doppio album con triplo CD (Inseguendo La Mia Musica). Ad anticipare il progetto è stato il singolo di successo Rinascerò, Rinascerai, il brano più apprezzato in assoluto tra le collaborazioni tra Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio. In un incontro con la stampa a Milano, Roby Facchinetti illustra le sue nuove opere a partire dal libro Katy Per Sempre, un vero e proprio romanzo che ha per protagonista la Musica, quella dei ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)presenta Il, il suo ambizioso progetto che comprende il suo primo romanzo (Per) e un doppio album conCD (Inseguendo La Mia). Ad anticipare il progetto è stato il singolo di successo Rinascerò, Rinascerai, il brano più apprezzato in assoluto tra le collaborazioni trae Stefano D’Orazio. In un incontro con la stampa a Milano,illustra le sue nuove opere a partire dal libroPer, un vero e proprio romanzo che ha per protagonista la, quella dei ...

matteosalvinimi : #Salvini: Non è la giornata della fantasia al potere... Siccome la matematica non è un opinione, è chiaro che la Le… - GiovanniToti : L’unica espressione dell'alleanza giallorossa di governo ha fatto il peggior risultato della storia per tutti i par… - NicolaPorro : In questo articolo, i miei giovanissimi fan dell'associazione Toc Toc ci raccontano perché, dietro il paravento del… - twingilu : RT @ChrisPeverieri: #Chile | Tornano le proteste contro il governo di Piñera in Plaza de la Dignidad. E torna, immancabile, la repressione… - ChrisPeverieri : #Chile | Tornano le proteste contro il governo di Piñera in Plaza de la Dignidad. E torna, immancabile, la repressi… -