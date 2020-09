Il Papa condanna ancora i sovranisti (Di venerdì 25 settembre 2020) Una particolare assemblea generale dell’Onu, la settantacinquesima, per ribadire un pensiero già espresso: Papa Francesco non è disposto ad assecondare il sovranismo ed i suoi interpreti. Anzi, Jorge Mario Bergoglio pensa che il nazionalismo ed il suo ritorno facciano rima con una forma di autolesionismo collettiva, che non converrebbe a nessuno. Lo scenario è rappresentato … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 25 settembre 2020) Una particolare assemblea generale dell’Onu, la settantacinquesima, per ribadire un pensiero già espresso:Francesco non è disposto ad assecondare il sovranismo ed i suoi interpreti. Anzi, Jorge Mario Bergoglio pensa che il nazionalismo ed il suo ritorno facciano rima con una forma di autolesionismo collettiva, che non converrebbe a nessuno. Lo scenario è rappresentato … InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Papa condanna Il Papa all'Onu: la crisi attuale, opportunità per costruire una società più fraterna Vatican News La rinuncia di Becciu? La Chiesa ha scelto definitivamente la via della trasparenza

Il vaticano conosce bene l’istituto delle “dimissioni accettate”. Una volta il cardinal Siri lo spiegò anche agli altri, quando disse a Paolo VI “grazie di aver accettato dimissioni che non ho mai dat ...

Becciu e l'operazione pulizia di papa Francesco

L’operazione di pulizia avviata da papa Francesco fa un’altra vittima, questa volta eminente: si è dimesso il cardinale Giovanni Angelo Becciu e – fatto rarissimo che dimostra l’estrema gravità del ca ...

L'operazione di pulizia avviata da papa Francesco fa un'altra vittima, questa volta eminente: si è dimesso il cardinale Giovanni Angelo Becciu e – fatto rarissimo che dimostra l'estrema gravità del ca ...