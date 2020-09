Il Monza di Berlusconi e Galliani esordisce in Serie B: da Brocchi a Boateng, l’ex cav si affida ai fedelissimi per arrivare a sfidare il Milan (Di venerdì 25 settembre 2020) Adriano Galliani è in piedi in un angolo della stanza. Le braccia conserte, lo sguardo fisso su una porzione indefinita di pavimento, la testa che si alza e si abbassa in un cenno di assenso. Una voce fuori campo dice: “Inquadra lui, dai”. Perché dall’altra parte della sala Silvio Berlusconi sta parlando. E tutti sanno che non ha nessuna intenzione di trattenersi. L’ex cavaliere è fermo davanti a un tavolo dove sono sistemati dei pacchetti avvolti in una carta elegante. Tiene il microfono con la mano destra mentre la sinistra si muove quasi a sottolineare le sue parole. “Adesso che Adriano è tornato al Monza vive di Monza mattina, pomeriggio e sera – racconta – mi dicono che anche di notte pensa al Monza e non scopa. Ho sentito delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Adrianoè in piedi in un angolo della stanza. Le braccia conserte, lo sguardo fisso su una porzione indefinita di pavimento, la testa che si alza e si abbassa in un cenno di assenso. Una voce fuori campo dice: “Inquadra lui, dai”. Perché dall’altra parte della sala Silviosta parlando. E tutti sanno che non ha nessuna intenzione di trattenersi. L’ex cavaliere è fermo davanti a un tavolo dove sono sistemati dei pacchetti avvolti in una carta elegante. Tiene il microfono con la mano destra mentre la sinistra si muove quasi a sottolineare le sue parole. “Adesso che Adriano è tornato alvive dimattina, pomeriggio e sera – racconta – mi dicono che anche di notte pensa ale non scopa. Ho sentito delle ...

