Il Ministero della Salute dice 'no' al 25% del pubblico negli stadi. Salvini: "Proposta ragionevole" ​ (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Sulla questione dell'affluenza dei tifosi negli stadi è intervenuto anche Matteo Salvini: "Io riaprirei gli stadi con il 25% di capienza, assolutamente. Mi sembra una cosa ragionevole, non vedo dove sia il problema. Al gran premio di Moto Gp, a Misano, sono entrate 10 mila persone e si sono divertite". Così il leader della Lega in un'intervista a Radio 24. La polemica è scoppiata ieri quando la Conferenza delle Regioni ha reso nota la propria Proposta al governo per far entrare fino al 25% dei tifosi nelle strutture, con mascherina e dopo il controllo della temperatura. Uno scenario che non è piaciuto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Totale ... Leggi su agi (Di venerdì 25 settembre 2020) AGI - Sulla questione dell'affluenza dei tifosiè intervenuto anche Matteo: "Io riaprirei glicon il 25% di capienza, assolutamente. Mi sembra una cosa, non vedo dove sia il problema. Al gran premio di Moto Gp, a Misano, sono entrate 10 mila persone e si sono divertite". Così il leaderLega in un'intervista a Radio 24. La polemica è scoppiata ieri quando la Conferenza delle Regioni ha reso nota la propriaal governo per far entrare fino al 25% dei tifosi nelle strutture, con mascherina e dopo il controllotemperatura. Uno scenario che non è piaciuto al presidenteRegione Lazio, Nicola Zingaretti: "Totale ...

minGiustizia : Le strategie del Ministero della Giustizia nelle parole del Guardasigilli @AlfonsoBonafede nell'intervista di Franc… - petergomezblog : Favori ai detenuti di Rebibbia: indagati in 9, anche la sorella di Fabrizio Diabolik Piscitelli. È dipendente del m… - _MiBACT : Isola della Gallinara, il #MiBACT esercita prelazione su villa padronale, diverrà sede espositiva aperta al pubblic… - klaudioz83 : RT @acino2020: Eccome se lo Stato è contento dei microsequestri di #Cannabis! @poliziadistato ci fa un figurone, così come @AlfonsoBonafed… - Agenzia_Italia : Il Ministero della Salute dice 'no' al 25% del pubblico negli stadi. Salvini: 'Proposta ragionevole' ? -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero della Covid, Rezza (Ministero della Salute): «Meno casi di influenza se teniamo sotto controllo il virus» Il Messaggero Scuola e Fondo perequativo, i temi principali discussi dal Consiglio regionale

Scuola e fondo perequativo: questi i temi principali affrontati ieri pomeriggio dal Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia riunitosi in video conferenza. Nel corso dell’incontro il presidente Leoluca O ...

Il Ministero della Salute dice 'no' al 25% del pubblico negli stadi. Salvini: "Proposta ragionevole"

Uno scenario che non è piaciuto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Totale disaccordo, così non si garantisce la sicurezza". E anche il ministero della Salute si schiera dalla parte ...

Scuola e fondo perequativo: questi i temi principali affrontati ieri pomeriggio dal Consiglio regionale dell’ANCI Sicilia riunitosi in video conferenza. Nel corso dell’incontro il presidente Leoluca O ...Uno scenario che non è piaciuto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Totale disaccordo, così non si garantisce la sicurezza". E anche il ministero della Salute si schiera dalla parte ...