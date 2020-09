Il maltempo vince facile a Roma Così Storace affonda la Raggi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 settembre 2020) "Alpiaceree si lancia sulla Città eterna. Mira bene al centro e si abbatte su, una città ormai senza protezione, perché chi la governa pensa solo a se stessa. Cara, non è cambiato proprio nulla rispetto al tempo in cui in Campidoglio sfottevi Ignazio Marino dicendo che nella Capitale serviva un canotto per quattro gocce d'acqua. Siamo esattamente nella stessa situazione di allora". Il vicedirettore de Il Tempo sul sito 7Colli.itla sindaca diVirginiadopo la bomba d'acqua che ha sommerso la Capitale. "Lo spettacolo è sempre lo stesso - scriive- e per questo sale la rabbia nel vedere che non ci sono azioni di ...