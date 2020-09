Il governo litiga anche sulla legge elettorale. Zingaretti: “Non possiamo ripartire sempre da zero” (Di venerdì 25 settembre 2020) Una breve parentesi, il tempo di sbrodolarsi un po’ per il pareggio delle Regionali, accolto come una vittoria. Poi per la coalizione giallorossa è già tornato il tempo dei cari, vecchi litigi. Con Zingaretti, indicato da molti come il vero mattatore delle elezioni, costretto a fare i conti con l’immediato dietrofront grillino, all’indomani del voto, su uno dei fronti a lui più cari, la legge elettorale. Della riforma vera e propria si parlerà ormai, probabilmente, soltanto nel 2021, quando magari i Cinque Stelle avranno capito qualcosa in più del loro (al momento fosco) destino. Sugli altri fronti, invece, già si discute animatamente. La maggioranza, infatti, al momento è divisa su praticamente tutto. A partire dalla composizione delle liste, lunghe o corte, bloccate ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 25 settembre 2020) Una breve parentesi, il tempo di sbrodolarsi un po’ per il pareggio delle Regionali, accolto come una vittoria. Poi per la coalizione giallorossa è già tornato il tempo dei cari, vecchi litigi. Con, indicato da molti come il vero mattatore delle elezioni, costretto a fare i conti con l’immediato dietrofront grillino, all’indomani del voto, su uno dei fronti a lui più cari, la. Della riforma vera e propria si parlerà ormai, probabilmente, soltanto nel 2021, quando magari i Cinque Stelle avranno capito qualcosa in più del loro (al momento fosco) destino. Sugli altri fronti, invece, già si discute animatamente. La maggioranza, infatti, al momento è divisa su praticamente tutto. A partire dalla composizione delle liste, lunghe o corte, bloccate ...

Ultime Notizie dalla rete : governo litiga In Polonia l’estrema destra litiga con l’estremissima destra Il Post La prova del governo fatale per i grillini Ora stanno perdendo l’anima

Gli equilibri politici italiani sono così precari che basta poco per metterli in crisi. E costringere i loro protagonisti a darsi da fare per rimettere in piedi ciò che improvvisamente è caduto a terr ...

In Francia i nuovi contagi da coronavirus continuano ad aumentare

Ne sono stati registrati più di 16mila in sole 24 ore: intanto governo e sindaci litigano sulle misure restrittive da adottare Giovedì sera il governo francese ha comunicato che nelle precedenti 24 or ...

