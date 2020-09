Il governo lancia il 'super cashback': premio di tremila euro a chi farà più operazioni con la carta di credito (Di venerdì 25 settembre 2020) tremila euro di 'super cashback' per i primi 100mila cittadini che usano maggiormente la carta di credito : per questo meccanismo conterà il numero di operazioni e non la cifra, per cui cinque caffè ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 settembre 2020)di '' per i primi 100mila cittadini che usano maggiormente ladi: per questo meccanismo conterà il numero die non la cifra, per cui cinque caffè ...

Cassa Depositi e Prestiti lancia il Fondo nazionale per il turismo. Due miliardi per traghettare i grandi e piccoli alberghi simbolo del nostro Paese fuori dalla crisi e impedire che cadano preda di c ...

Il governo lancia il "super cashback": premio di tremila euro a chi farà più operazioni con la carta di credito

Lo precisano fonti vicine al governo, rispetto a quanto annunciato questa mattina in un'intervista dal premier Giuseppe Conte. Il 10% di 'cashback', cioè il rimborso del 10% degli acquisti effettuati ...

Lo precisano fonti vicine al governo, rispetto a quanto annunciato questa mattina in un'intervista dal premier Giuseppe Conte. Il 10% di 'cashback', cioè il rimborso del 10% degli acquisti effettuati ...