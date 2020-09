Il giorno sbagliato, Russel Crowe è un villain coi fiocchi da cinema horror (Di venerdì 25 settembre 2020) Il nostro grosso grasso Russell Crowe. Temo – lo diciamo per le fan – che oramai ce ne dovremo abituare. Massimo Decimo Meridio è diventato una balena. Marlon Brando ci diventò a 60 anni. Orson Welles già a 40. Crowe al giro di boa di metà cinquanta si allarga ancora di più e occupa il grande schermo con una certa magniloquenza ferina ne Il giorno sbagliato. Onesto e compatto filmino di suspense con l’attore australiano ad interpretare un villain coi fiocchi da cinema horror. La trama è risicata ma precisa. Rachel (Caren Pistorius), mammina giovane sempre in ritardo, matrimonio a pezzi ma con dolente brio, deve portare a scuola il figlio attraversando in auto mezza città ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Il nostro grosso grasso. Temo – lo diciamo per le fan – che oramai ce ne dovremo abituare. Massimo Decimo Meridio è diventato una balena. Marlon Brando ci diventò a 60 anni. Orson Welles già a 40.al giro di boa di metà cinquanta si allarga ancora di più e occupa il grande schermo con una certa magniloquenza ferina ne Il. Onesto e compatto filmino di suspense con l’attore australiano ad interpretare uncoida. La trama è risicata ma precisa. Rachel (Caren Pistorius), mammina giovane sempre in ritardo, matrimonio a pezzi ma con dolente brio, deve portare a scuola il figlio attraversando in auto mezza città ...

