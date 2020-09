Il desiderio più grande di Alba Parietti riguarda la famiglia, lo confida a Oggi è un altro giorno (Foto) (Di venerdì 25 settembre 2020) Desidera diventare nonna Alba Parietti e a Oggi è un altro giorno l’ha confidato stupendo tutti, anche la conduttrice (Foto). Serena Bortone ha chiesto alla sua bellissima ospite quale sogno desiderasse realizzare. Tutti si aspettavano che Alba Parietti rispondesse parlando del suo lavoro o magari di un nuovo amore. Invece, ha sorpreso tutti dicendo che nemmeno un premio Oscar potrebbe darle gioia più grande. Vorrebbe che suo figlio Francesco le desse un nipote, non importa ovviamente se maschio o femmina, vorrebbe semplicemente diventare nonna. FRANCESCO OPPINI PRONTO A DIVENTARE PAPA? Francesco è al momento nella casa del GF Vip ma sua madre sembra non avere dubbi. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 settembre 2020) Desidera diventare nonnae aè unl’hato stupendo tutti, anche la conduttrice (). Serena Bortone ha chiesto alla sua bellissima ospite quale sogno desiderasse realizzare. Tutti si aspettavano cherispondesse parlando del suo lavoro o magari di un nuovo amore. Invece, ha sorpreso tutti dicendo che nemmeno un premio Oscar potrebbe darle gioia più. Vorrebbe che suo figlio Francesco le desse un nipote, non importa ovviamente se maschio o femmina, vorrebbe semplicemente diventare nonna. FRANCESCO OPPINI PRONTO A DIVENTARE PAPA? Francesco è al momento nella casa del GF Vip ma sua madre sembra non avere dubbi. ...

