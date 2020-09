IL COVID TORNA A FARE PAURA (Di venerdì 25 settembre 2020) Simone Pierini In Campania, nel centro di Genova e a Foggia la mascherina TORNA obbligatoria anche all'aperto a qualsiasi ora. Non poteva che essere il rieletto presidente della Campania Vincenzo De ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 settembre 2020) Simone Pierini In Campania, nel centro di Genova e a Foggia la mascherinaobbligatoria anche all'aperto a qualsiasi ora. Non poteva che essere il rieletto presidente della Campania Vincenzo De ...

Corriere : Ibra positivo al Covid, ci sarà per il derby. Maldini: «Bastano 7 giorni» - infoitinterno : Covid, in Campania torna l'obbligo di mascherina anche all'aperto - MeridioNews : Covid, chiudono sezioni di Catalano, Cannizzaro e Umberto Torna l'incubo Coronavirus a Villafrati: due persone posi… - MarS92__ : RT @Corriere: Ibra positivo al Covid, ci sarà per il derby. Maldini: «Bastano 7 giorni» - zazoomblog : Covid-19 ultime notizie – In Israele bandite proteste in piazza per il lockdown Netanyahu accusato di repressione.… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID TORNA Covid, in Germania salgono contagi: al vaglio nuove restrizioni Adnkronos Liceo classico Forlì, bidelli in sciopero. Niente lezioni

Forlì, 25 settembre 2020 - Liceo classico chiuso per sciopero. "Nella giornata odierna tutti i collaboratori scolastici hanno aderito allo sciopero indetto da varie sigle sindacali – cita a questo pro ...

Covid, l'Ue: "In alcuni Stati situazione peggiore di marzo". In Campania e a Genova obbligo di mascherina

Aumentano i contagi, torna la paura. I numeri dei positivi al coronavirus Sars-CoV-2 nell'Ue e nel Regno Unito "sono aumentati costantemente" da agosto ad oggi e le misure adottate "non si sono sempre ...

Forlì, 25 settembre 2020 - Liceo classico chiuso per sciopero. "Nella giornata odierna tutti i collaboratori scolastici hanno aderito allo sciopero indetto da varie sigle sindacali – cita a questo pro ...Aumentano i contagi, torna la paura. I numeri dei positivi al coronavirus Sars-CoV-2 nell'Ue e nel Regno Unito "sono aumentati costantemente" da agosto ad oggi e le misure adottate "non si sono sempre ...