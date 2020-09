Il candidato sindaco del giorno – Nuccio Tropi – Pedara CT

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 25 settembre 2020) • Nome e cognome• Quanti anni hai? 47 • Seidi quale Comune?(CT) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Sono docente di scuola secondaria di secondo grado. Insegno sostegno e sono abilitato per l’insegnamento di Scienze naturali, Chimica e Microbiologia. Esercito la professione di Dottore Agronomo e forestale come attività secondaria. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Perché ero stanco di vedere sempre le stesse persone, mestieranti della politica, governare il paese attraverso una modalità “vecchio stile” che ha prodotto una pessima azione amministrativa. • È la tua prima esperienza politica o ce ne sono state altre? Non è ...