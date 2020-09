«Il Cacciatore»: Linda Caridi insieme a Francesco Montanari per la terza stagione (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo Variety, sarebbe stata la nuova protagonista, ma un comunicato Rai ha chiarito la vera natura della parte assegnata a Linda Caridi, attrice siculo-calabrese cui è stato chiesto di affiancare Francesco Montanari ne Il Cacciatore. La trentaduenne, vista da ultimo in Lacci di Daniele Lucchetti, è stata scelta come controparte femminile della serie Rai, le cui riprese dovrebbero protrarsi per circa sedici settimane. Accanto al Saverio Barone di Francesco Montanari, un nuovo magistrato troverà il proprio spazio. Leggi su vanityfair (Di venerdì 25 settembre 2020) Secondo Variety, sarebbe stata la nuova protagonista, ma un comunicato Rai ha chiarito la vera natura della parte assegnata a Linda Caridi, attrice siculo-calabrese cui è stato chiesto di affiancare Francesco Montanari ne Il Cacciatore. La trentaduenne, vista da ultimo in Lacci di Daniele Lucchetti, è stata scelta come controparte femminile della serie Rai, le cui riprese dovrebbero protrarsi per circa sedici settimane. Accanto al Saverio Barone di Francesco Montanari, un nuovo magistrato troverà il proprio spazio.

