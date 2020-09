Il bollettino sul Coronavirus oggi in Italia con i dati per il 25 settembre della Protezione Civile (Di venerdì 25 settembre 2020) I dati della Protezione Civile sull’aggiornamento della situzione sul Coronavirus in Italia oggi e il bollettino del ministero della Salute dopo i 1786 casi e 24 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi suddivisi regione per regione: in Toscana 139 nuovi casi e tre decessi. I ricoverati sono 111, 8 in meno rispetto a ieri, di cui 24 in terapia intensiva, come nelle ultime 24 ore. In Puglia sono stati registrati 90 casi positivi e un decesso, in provincia di Bari. I 90 casi positivi sono 23 in provincia di Bari, 2 nel Brindisino, 17 nella provincia Bat, 36 nel Foggiano, 9 nel Leccese, 3 in provincia di Taranto. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 51 ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Isull’aggiornamentosituzione suline ildel ministeroSalute dopo i 1786 casi e 24 decessi di ieri: articolo in aggiornamento I casi suddivisi regione per regione: in Toscana 139 nuovi casi e tre decessi. I ricoverati sono 111, 8 in meno rispetto a ieri, di cui 24 in terapia intensiva, come nelle ultime 24 ore. In Puglia sono stati registrati 90 casi positivi e un decesso, in provincia di Bari. I 90 casi positivi sono 23 in provincia di Bari, 2 nel Brindisino, 17 nella provincia Bat, 36 nel Fano, 9 nel Leccese, 3 in provincia di Taranto. In Abruzzo rispetto a ieri si registrano 51 ...

