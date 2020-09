Iachini: «Mercato chiuso al 95%…» – VIDEO (Di venerdì 25 settembre 2020) Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato del Mercato viola durante la conferenza stampa in vista del match contro l’Inter Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato del Mercato viola in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore viola: «Al 95% siamo quasi apposto. Per quel 5% sono convinto che ci stanno lavorando i nostri direttori e il presidente. Quindi magari, se le condizioni di Mercato lo consentono, qualcosina lo potremmo ancora fare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Beppe, allenatore della Fiorentina, ha parlato delviola durante la conferenza stampa in vista del match contro l’Inter Beppe, tecnico della Fiorentina, ha parlato delviola in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore viola: «Al 95% siamo quasi apposto. Per quel 5% sono convinto che ci stanno lavorando i nostri direttori e il presidente. Quindi magari, se le condizioni dilo consentono, qualcosina lo potremmo ancora fare». Leggi su Calcionews24.com

