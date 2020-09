I dati sul coronavirus di oggi, venerdì 25 settembre (Di venerdì 25 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.912 nuovi casi di contagio da coronavirus e 20 decessi, per un totale di 306.235 casi e 35.801 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.981 (4 in più rispetto a Leggi su ilpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.912 nuovi casi di contagio dae 20 decessi, per un totale di 306.235 casi e 35.801 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.981 (4 in più rispetto a

AlbertoBagnai : La povera signora ha una nota tendenza a leggere i dati al contrario: - ItalianAirForce : L'#F35 è il caccia più avanzato e interconnesso. Le sue capacità di raccogliere, analizzare e condividere dati lo r… - MinisteroSalute : Pubblicato il report sul monitoraggio #COVID19 per la settimana dal 7 al 13 settembre. “Contagi in aumento e rial… - ARSToscana : RT @f_profili: 1.912 casi #covid19 in #italia 20 #decessi +6 #ricoveri area medica -2 ricoveri #TI 954 #guariti 107.269 #tamponi, 64.009 ca… - ARSToscana : #coronavirus i numeri in Toscana #25settembre. Grafici e statistiche aggiornate dalle ore 18:30 sulla piattaforma d… -

Ultime Notizie dalla rete : dati sul I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 24 settembre Il Post Macroeconomia: il punto della settimana -11-

Dagli Usa arriveranno i dati sul Pil finale del secondo trimestre, la stiam Adp sui nuovi occupati non agricoli, il deflatore del Pil e dei consumi e il Pmi Chicago. Giovedi' 1 ottobre in programma i ...

O artigiano portami via

Già nel 2019 la produzione del settore si era sempre collocata, trimestre dopo trimestre, in territorio negativo, ma la diminuzione media non era andata oltre l’1,5%; I dati dell’indagine congiuntural ...

Dagli Usa arriveranno i dati sul Pil finale del secondo trimestre, la stiam Adp sui nuovi occupati non agricoli, il deflatore del Pil e dei consumi e il Pmi Chicago. Giovedi' 1 ottobre in programma i ...Già nel 2019 la produzione del settore si era sempre collocata, trimestre dopo trimestre, in territorio negativo, ma la diminuzione media non era andata oltre l’1,5%; I dati dell’indagine congiuntural ...