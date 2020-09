I cinghiali “invadono” il quartiere Aurelio di Roma: l’ultimo avvistamento in strada in pieno giorno. La mamma a spasso con i cuccioli: video (Di venerdì 25 settembre 2020) Nel quartiere Aurelio di Roma, ormai i cinghiali sono diventati quasi “di famiglia”. Nell’ultima apparizione, immortalati in diversi video e foto, la capofila è la mamma, che guida tanti cinghialini lungo via Schupfer. Mentre l’altra sera, a due passi dalla stazione metro Cornelia, gli esemplari non erano cuccioli, ma adulti. Per gli abitanti del quartiere vederli scorrazzare tra marciapiedi e auto, o uscire dai propri giardini condominiali, sembra ormai diventata la prassi. Ma non tutti si sono abituati ai “vicini”. Scorrendo sul gruppo Facebook Comitato di quartiere Aurelio Roma XIII tra i vari commenti a foto e video di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Neldi, ormai isono diventati quasi “di famiglia”. Nell’ultima apparizione, immortalati in diversie foto, la capofila è la, che guida tantini lungo via Schupfer. Mentre l’altra sera, a due passi dalla stazione metro Cornelia, gli esemplari non erano, ma adulti. Per gli abitanti delvederli scorrazzare tra marciapiedi e auto, o uscire dai propri giardini condominiali, sembra ormai diventata la prassi. Ma non tutti si sono abituati ai “vicini”. Scorrendo sul gruppo Facebook Comitato diXIII tra i vari commenti a foto edi ...

