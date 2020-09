I 49 milioni della Lega e quella strana donazione di 900mila euro al comune di Bondeno (Di venerdì 25 settembre 2020) 'La Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti dal comune di Bondeno per fare verifiche sui soldi che, nel 2012, dopo il sisma, la Lega ha donato per costruire una scuola antisismica e acquistare ... Leggi su today (Di venerdì 25 settembre 2020) 'La Guardia di Finanza ha acquisito dei documenti daldiper fare verifiche sui soldi che, nel 2012, dopo il sisma, laha donato per costruire una scuola antisismica e acquistare ...

GDF : #GDF #Napoli e #GDF #Bologna: #confiscati beni a un #imprenditore al servizio della camorra per oltre 36 milioni di… - giorgio_gori : Dopo aver erogato contributi di “ristoro” a 2.700 attività economiche di #Bergamo, e aver lanciato i bandi per fina… - La7tv : Carlo De Benedetti: “I 5 Stelle sono un partito in disfacimento e penso ai milioni di italiani che sono stati truff… - MPellegrini1988 : RT @GDF: #GDF #Napoli e #GDF #Bologna: #confiscati beni a un #imprenditore al servizio della camorra per oltre 36 milioni di #euro. #Noicon… - DeAmicisDavide : rilancia gli ultimi dati sulle conseguenze della pandemia #Coronavirus #Covid19 #povertà #Unicef #Savethechildren… -