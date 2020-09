Highlights Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 108-114, gara-4 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di venerdì 25 settembre 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Denver Nuggets-Los Angeles Lakers, match dei playoff NBA 2020. Ai Nuggets è mancano qualcosa per poter superare i Lakers, quasi sempre in vantaggio all’interno di gara-4 fino al 114-108 finale: la banda di Malone, per la terza volta in questa postseason, si trova sotto 3-1 nella serie. Gli sconfitti all’interno del quarto quarto sono giunti a un punto di distanza diverse volte, prima di essere sopraffatti dall’abilità a rimbalzo offensivo degli avversari. Decisivo Anthony Davis con 34 punti, così come LeBron James con 26. Dall’altra parte dà tutto Jamal Murray con 32 a referto, mentre Nikola Jokic si ferma solo a 16, ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilcon glidi-Los, match deiNBA. Aiè mancano qualcosa per poter superare i, quasi sempre in vantaggio all’interno di-4 fino al 114-108 finale: la banda di Malone, per la terza volta in questa postseason, si trova sotto 3-1 nella serie. Gli sconfitti all’interno del quarto quarto sono giunti a un punto di distanza diverse volte, prima di essere sopraffatti dall’abilità a rimbalzo offensivo degli avversari. Decisivo Anthony Davis con 34 punti, così come LeBron James con 26. Dall’altra parte dà tutto Jamal Murray con 32 a referto, mentre Nikola Jokic si ferma solo a 16, ...

