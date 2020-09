Guido Caprino candidato agli International Emmy Awards per 1994 (Di venerdì 25 settembre 2020) Gli Emmy Awards toccano anche l’Italia. Non quelli più famosi, ovvero i “primetime Emmy”, rivolti alle serie tv e produzioni prodotti negli Stati Uniti, ma gli International Emmy Awards che, come si evince dal nome stesso, premiamo i titoli e gli interpreti che si sono fatti più notare in alcune produzioni in giro per il mondo. Come detto, tra le nomination dell’edizione 2020 (ovvero la 48esima) figura anche un italiano. L’onore va a Guido Caprino che, per la sua interpretazione di Pietro Bosco in 1994 -trasmesso l’anno scorso da Sky Atlantic– ha ottenuto la candidatura come Miglior Attore. Guido Caprino ed il suo Pietro ... Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020) Glitoccano anche l’Italia. Non quelli più famosi, ovvero i “primetime”, rivolti alle serie tv e produzioni prodotti negli Stati Uniti, ma gliche, come si evince dal nome stesso, premiamo i titoli e gli interpreti che si sono fatti più notare in alcune produzioni in giro per il mondo. Come detto, tra le nomination dell’edizione 2020 (ovvero la 48esima) figura anche un italiano. L’onore va ache, per la sua interpretazione di Pietro Bosco in-trasmesso l’anno scorso da Sky Atlantic– ha ottenuto la candidatura come Miglior Attore.ed il suo Pietro ...

toysblogit : Guido Caprino candidato agli International Emmy Awards per 1994 - tvblogit : Guido Caprino candidato agli International Emmy Awards per 1994 - cinematografoIT : L'attore Guido Caprino conquista una nomination per il suo ruolo nella serie #1994: è l'unico italiano in gara. La… - PaoloSutera : Complimenti a Guido Caprino, nominato come Miglior Attore agli International #Emmys per #1994LaSerie - sabrina_amadori : @Viola3219 @valentynadf83 @WordOnAWing_ E subito dopo la notizia che Guido Caprino è stato candidato per l'Emmy.. l… -

Ultime Notizie dalla rete : Guido Caprino Guido Caprino candidato agli International Emmy cinematografo.it La docu-serie Why Do We Dance? nominata agli International Emmy Awards 2020

Tra le nomination agli International Emmy Awards 2020 figura anche quella assegnata a Why Do We Dance?, la docu-serie targata Sky Arte che accende i riflettori sullo straordinario mondo della danza. N ...

Tra le nomination agli International Emmy Awards 2020 figura anche quella assegnata a Why Do We Dance?, la docu-serie targata Sky Arte che accende i riflettori sullo straordinario mondo della danza. N ...