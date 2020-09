GTA Online: ottieni ricompense doppie nelle Operazioni mobili e un bonus da 100.000 GTA$ (Di venerdì 25 settembre 2020) Tutte le Operazioni mobili offrono GTA$ e RP doppi: darsi al crimine non è mai stato più di tendenza! Accetta il lavoro sporco dell’Agente 14 e utilizza veicoli armati per mandare all’aria le Operazioni e i traffici degli avversari. I novellini di Traffico d’armi possono accaparrarsi un bunker e un Centro Operativo Mobile in offerta da Warstock e recarsi al centro di comando del proprio nuovo COM per avviarle, e completare missioni di rifornimento per sbloccare nuove Operazioni mobili. Guadagnerai somme incredibili in pochissimo tempo! Completa un’Operazione mobile e riceverai 100.000 GTA$ omaggio effettuando l’accesso la prossima settimana. ricompense doppie in Traffico ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 25 settembre 2020) Tutte leoffronoe RP doppi: darsi al crimine non è mai stato più di tendenza! Accetta il lavoro sporco dell’Agente 14 e utilizza veicoli armati per mandare all’aria lee i traffici degli avversari. I novellini di Traffico d’armi possono accaparrarsi un bunker e un Centro Operativo Mobile in offerta da Warstock e recarsi al centro di comando del proprio nuovo COM per avviarle, e completare missioni di rifornimento per sbloccare nuove. Guadagnerai somme incredibili in pochissimo tempo! Completa un’Operazione mobile e riceverai 100.000omaggio effettuando l’accesso la prossima settimana.in Traffico ...

GamingTalker : GTA Online, ricompense doppie nelle Operazioni mobili e un bonus da 100mila GTA$ questa settimana… - DanDanSuxx2 : Sto giocando per sbaglio a GTA Online che paura chile - MrVitooor : RT @UBRGamer: GTA 5 Online - Improvise, adapte e supere: Mr.Be@n no Chiliad - UBRGamer : GTA 5 Online - Improvise, adapte e supere: Mr.Be@n no Chiliad - RockstarItalyIt : RT @RockstarItalyIt: Guadagna Doppie Ricompense nelle Missioni di Vendita del Bunker e nelle Sopravvivenze questa settimana in #GTAOnline… -

Red Dead Online potrebbe presto avere un evento a tema zombi chiamato "Army of Fear". La scoperta è stata fatta dal canale YouTube Red Dead Guides che ha scoperto quasi cinquanta differenti modelli 3D ...

Rockstar Games ha annunciato i nuovi contenuti settimanali per GTA Online. Ricompensa triple aspettano i giocatori più spericolati. Salti di rigore di gruppo frutterà ricompense triple fino al 23 ...