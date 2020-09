Greta Thunberg e gli ecoattivisti tornano in piazza. È la prima volta dell'era Covid (Di venerdì 25 settembre 2020) L’ecoattivista Greta Thunberg torna in piazza a Stoccolma unendosi a un gruppo di dimostranti davanti al Parlamento svedese per una nuova giornata di proteste contro il cambiamento climatico. Il gruppo di manifestanti ha rispettato il distanziamento e tutte le persone partecipanti indossavano mascherine anti-contagio da Covid-19.“Come sempre la principale speranza È tentare di avere un impatto sul livello di consapevolezza e sull’opinione pubblica, in modo che le persone comincino a diventare più consapevoli”, ha dichiarato la 17enne ai giornalisti.L’epidemia del coronavirus ha impedito per mesi le manifestazioni di Fridays for Future, il movimento che la giovane attivista ha ispirato in tutto il mondo, e ne aveva quindi indebolito la visibilità. Le ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) L’ecoattivistatorna ina Stoccolma unendosi a un gruppo di dimostranti davanti al Parlamento svedese per una nuova giornata di proteste contro il cambiamento climatico. Il gruppo di manifestanti ha rispettato il distanziamento e tutte le persone partecipanti indossavano mascherine anti-contagio da-19.“Come sempre la principale speranza; tentare di avere un impatto sul livello di consapevolezza e sull’opinione pubblica, in modo che le persone comincino a diventare più consapevoli”, ha dichiarato la 17enne ai giornalisti.L’epidemia del coronavirus ha impedito per mesi le manifestazioni di Fridays for Future, il movimento che la giovane attivista ha ispirato in tutto il mondo, e ne aveva quindi indebolito la visibilità. Le ...

