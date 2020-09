Gravina | «Riduzione dei tamponi? Un importante obiettivo raggiunto»

(Di venerdì 25 settembre 2020) Gabriele, presidente della Figc, ha commentato ladeia cui i giocatori dovranno sottoporsi Gabriele, presidente della Figc, ha commentato ladeia cui i calciatori dovranno sottoporsi. Ecco le sue parole riportate dall’Ansa: «È un altro; ringrazio il Ministro Spadafora e il suo Dipartimento, con i quali abbiamo condiviso una proposta che il mondo del calcio professionistico aspettava da tempo. Manca solo un altro tassello per completare la ripartenza, lavorando in sinergia con le istituzioni sono convinto che arriverà presto». Leggi su Calcionews24.com

Tamponi da effettuare sui calciatori solo 48 ore prima delle partite. È così che, in base alla decisione del Comitato Tecnico Scientifico, cambia il protocollo anti-Covid rispetto alle prescrizioni di ...Arriva il protocollo ufficiale che la Serie A adotterà per i tamponi cui dovranno sottoporsi i giocatori. Ad annunciarlo è il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, in una ...