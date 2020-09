Grande Fratello Vip | Tutti sotto la Doccia bollente | Andrea Zelletta stupisce VIDEO

(Di venerdì 25 settembre 2020)è tra i gieffini più avvenenti della quinta edizione delVip e le sue Docce Bollenti fanno girare la testa alle coinquiline in Casa.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - Efelide21 : RT @jupitears: “Il grande fratello è un esperimento sociale, un focus group, l’ho studiato nei libri di economia” ?????? #GFVIP https://t.c… - UsKtar : @giucruciani @DondiegoSospeso @juventibus manco al grande fratello vip ti vogliono! -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Per votare i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 in nomination Mediaset ha messo a disposizione 4 “canali”: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.: APP MEDIASET PLAY: Una volta en ...Milano Fashion Week, Prada (e Raf Simons): i look della sfilata Sfilate Milano Fashion Week: Prada (e Raf Simons) rileggono l’uniforme ...