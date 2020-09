Grande Fratello Vip, Gabriel Garko entra nella Casa: ecco cosa ha detto sul suo “segreto di pulcinella” (Di venerdì 25 settembre 2020) Alfonso Signorini ha iniziato la puntata di venerdì 25 settembre raccontando la storia tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco, attrice e concorrente di questa edizione de reality di Canale5. Una storia che ha trovato molto spazio (anche) sulle copertine dei giornali di gossip. Una storia a lieto fine? “Chi lo sa”. E così il conduttore “si è giocato” subito la carta a sorpresa di questa puntata, perché l’ospitata di Garko non era prevista. “Sono in apnea dall’altro ieri“, ha esordito l’attore. “Non è facile – ha continuato – non sarà facile. Io e Adua siamo rimasti ottimi amici, e ho preparato una lettera per lei”. Con queste parole Gabriel Garko è entrato nello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Alfonso Signorini ha iniziato la puntata di venerdì 25 settembre raccontando la storia trae Adua Del Vesco, attrice e concorrente di questa edizione de reality di Canale5. Una storia che ha trovato molto spazio (anche) sulle copertine dei giornali di gossip. Una storia a lieto fine? “Chi lo sa”. E così il conduttore “si è giocato” subito la carta a sorpresa di questa puntata, perché l’ospitata dinon era prevista. “Sono in apnea dall’altro ieri“, ha esordito l’attore. “Non è facile – ha continuato – non sarà facile. Io e Adua siamo rimasti ottimi amici, e ho preparato una lettera per lei”. Con queste paroleto nello ...

