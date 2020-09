Grande Fratello Vip 5, quarta puntata in diretta – Gabriel Garko: «La mia favola è quella che tanti chiamano il Segreto di Pulcinella» (Di venerdì 25 settembre 2020) Signorini e Garko - GF Vip 5 Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della quarta puntata. Grande Fratello Vip 5: la diretta minuto per minuto della quarta puntata 21.32: Anteprima con Signorini che promette una super puntata del GF Vip, a cominciare dall’incontro tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco. 21.35: Sommario della serata. Garko in studio 21.36: Alfonso arriva in studio, saluta i due opinionisti e subito la questione ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020) Signorini e- GF Vip 5 Nuovo appuntamento con ilVip 5 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso dellaVip 5: laminuto per minuto della21.32: Anteprima con Signorini che promette una superdel GF Vip, a cominciare dall’incontro trae Adua Del Vesco. 21.35: Sommario della serata.in studio 21.36: Alfonso arriva in studio, saluta i due opinionisti e subito la questione ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - LegaSalvini : LORELLA CUCCARINI RISPONDE AGLI INSULTI DI ZORZI: 'IO UNA STR*** OMOFOBA?', ASFALTATO SUL 'POLITICAMENTE CORRETTO' - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - Trowue : Adua e Gabriel abbracciati al Grande Fratello . Riempite la testa con il distianziamento e poi ...Non si hanno scus… - clikservernet : Grande Fratello Vip, Gabriel Garko entra nella Casa: ecco cosa ha detto sul suo “segreto di pulcinella” -