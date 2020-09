Grande Fratello Vip 5 | quarta puntata in diretta – Gabriel Garko ha scritto una lettera per Adua

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 5 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della serata, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella Casa nel corso della quarta puntata. 21.32: Anteprima con Signorini che promette una super puntata del GF Vip, a cominciare dall’incontro tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco. 21.35: Sommario della serata. 21.36: Alfonso arriva in studio, saluta i due opinionisti e subito la questione Garko; viene mostrata una copertina dell’attore insieme ad Adua, ex fidanzata. “La loro storia ha fatto sognare milioni di persone”, ricorda (esagerato!) il conduttore, prima di annunciare e accogliere in studio Gabriel. 21.41: L’attore anticipa che “stasera non sarà facile, ho preparato una lettera per Adua”. E promette “la verità”. 21.45: Mentre Garko si dirige verso la Casa, primo collegamento con i ‘vipponi’ per testare i loro umori e rivivere i loro ultimi giorni. 21.49: Adua e Massimiliano vengono isolati in salone. Intanto, Gabriel è nella stanza Super Led. Alfonso anticipa che la Del Vesco questa sera, oltre agli ex Morra e Garko, avrà anche il fidanzato Giuliano...

