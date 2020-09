Grande Fratello Vip 5, nuova lite tra Franceska Pepe e Tommaso Zorzi: "Vai a fare Riccanza" (video) (Di venerdì 25 settembre 2020) A poche ore dalla quarta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', in casa, la tensione è palpabile. Tommaso Zorzi e Franceska Pepe battibeccano per l'ennesima volta in pochi giorni. Il popolo di Twitter ha ripreso i momenti dell'ennesimo scontro tra i due 'nemici' giurati: 25 settembre 2020 18:55. Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020) A poche ore dalla quarta puntata del 'Vip 5', in casa, la tensione è palpabile.battibeccano per l'ennesima volta in pochi giorni. Il popolo di Twitter ha ripreso i momenti dell'ennesimo scontro tra i due 'nemici' giurati: 25 settembre 2020 18:55.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - globalistIT : Grande Fratello, accuse contro Lorella Cuccarini: 'È omofoba'; la showgirl: 'Ho solo idee diverse' - inthearmsofede : RT @Dr4c0h: kappa 'a me della fama non interessa niente' oppini 'se non ti interessasse non saresti nella casa del grande fratello' E ANCHE… - kyxrap : Ma perché il grande fratello stacca l’audio e cambia inquadratura mentre Franceska sta cercando di parlare male di… -