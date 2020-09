Gran Bretagna, “in 80% casi violato l’auto-isolamento. Anche se hanno i sintomi non rimangono a casa” (Di venerdì 25 settembre 2020) Più dell’80 per cento degli inglesi non rispetta le regole per l’auto-isolamento, previsto in Gran Bretagna per chi ha i sintomi del Covid o è venuto a contatto con una persona positiva. Mentre i contagi nel Paese giovedì hanno registrato un nuovo record giornaliero da maggio (6.634 nuovi casi), Reuters svela i risultati di una ricerca condotta dal King’s College di Londra, che solleva molti dubbi sulla strategia del Test and Trace portata avanti dal premier Boris Johnson. Il programma cerca di tenere sotto controllo l’aumento del numero di positivi con restrizioni per i soggetti a rischio. “Siamo un Paese che ama la libertà“, aveva spiegato lo stesso Johnson, rispondendo a chi gli chiedeva perché l’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) Più dell’80 per cento degli inglesi non rispetta le regole per l’auto-, previsto inper chi ha idel Covid o è venuto a contatto con una persona positiva. Mentre i contagi nel Paese giovedìregistrato un nuovo record giornaliero da maggio (6.634 nuovi), Reuters svela i risultati di una ricerca condotta dal King’s College di Londra, che solleva molti dubbi sulla strategia del Test and Trace portata avanti dal premier Boris Johnson. Il programma cerca di tenere sotto controllo l’aumento del numero di positivi con restrizioni per i soggetti a rischio. “Siamo un Paese che ama la libertà“, aveva spiegato lo stesso Johnson, rispondendo a chi gli chiedeva perché l’Italia ...

