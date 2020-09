GP Russia, Schumacher jr: “Mio papà felice di essere battuto da Hamilton” (Di venerdì 25 settembre 2020) Sulla pista di Sochi Lewis Hamilton potrebbe raggiungere il record di 91 vittorie in Formula 1 realizzato da Michael Schumacher.”Per mio padre sarebbe bello se il suo record fosse battuto proprio da Hamilton”. A parlare è Mick Schumacher, pilota della Prema e leader del Mondiale F.2 a proposito del possibile cambio di padrone del record. Schumi jr ne è certo: “Come ripete sempre mio papà, i record sono fatti per essere battuti, per cui credo che lui stesso ne sarà felice. D’altronde Lewis sta facendo grandi cose per la Formula 1, è un esempio di grandezza e continuità, è da anni ai vertici della F.1, e sarebbe una bella cosa per questo sport”. Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Sulla pista di Sochi Lewis Hamilton potrebbe raggiungere il record di 91 vittorie in Formula 1 realizzato da Michael.”Per mio padre sarebbe bello se il suo record fosseproprio da Hamilton”. A parlare è Mick, pilota della Prema e leader del Mondiale F.2 a proposito del possibile cambio di padrone del record. Schumi jr ne è certo: “Come ripete sempre mio papà, i record sono fatti perbattuti, per cui credo che lui stesso ne sarà. D’altronde Lewis sta facendo grandi cose per la Formula 1, è un esempio di grandezza e continuità, è da anni ai vertici della F.1, e sarebbe una bella cosa per questo sport”.

