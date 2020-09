Governo | Conte oggi all' Onu | domani videomessaggio a ' Riparte l' Italia'

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte

C i sono tratti di mare che hanno superfici piatte come l'olio, neppure increspati dalle onde, ma percorsi in profondità da correnti fortissime che da un momento all'altro potrebbero dar vita a muline ...Questo governo cadrà o non cadrà? La risposta giusta è quella che mi diede Silvio Berlusconi in una cena privata la sera dell'11 novembre. Ma non dello scorso anno, bensì del 2006. Da sei mesi governa ...