Google cancella le immagini dell’Ayers Rock dalle sue mappe (Di venerdì 25 settembre 2020) (Foto: Chris Jackson/Getty Images)Google ha deciso di eliminare da Street View tutte le immagini di Uluru, un luogo sacro per gli aborigeni australiani. Su richiesta di Parks Australia, l’ente governativo che cura i tesori naturali dell’isola, il motore di ricerca ha accolto la richiesta di oscurare l’immenso monolite, conosciuto più comunemente con il nome di Ayers Rock, che sorge al centro dell’Australia. Da tempo gli aborigeni si battono per il rispetto del loro luogo sacro. Nell’ottobre del 2019 sono riusciti a ottenere il divieto di scalare la roccia, prima consentito ai turisti. E ora hanno sottoposto a Google Maps la richiesta di cancellare le immagini caricate dagli utenti, che avrebbero potuto violare la sacralità del sito, ... Leggi su wired (Di venerdì 25 settembre 2020) (Foto: Chris Jackson/Getty Images)ha deciso di eliminare da Street View tutte ledi Uluru, un luogo sacro per gli aborigeni australiani. Su richiesta di Parks Australia, l’ente governativo che cura i tesori naturali dell’isola, il motore di ricerca ha accolto la richiesta di oscurare l’immenso monolite, conosciuto più comunemente con il nome di Ayers, che sorge al centro dell’Australia. Da tempo gli aborigeni si battono per il rispetto del loro luogo sacro. Nell’ottobre del 2019 sono riusciti a ottenere il divieto di scalare la roccia, prima consentito ai turisti. E ora hanno sottoposto aMaps la richiesta dire lecaricate dagli utenti, che avrebbero potuto violare la sacralità del sito, ...

MrPigna91 : Info Data - A proposito di dati: dopo trenta giorni Google Drive cancella i file nel cestino - felicedavanzo : @GiuseppeConteIT cancella i decreti sicurezza che aveva approvato con orgoglio, come fate a fidarvi ancora di ques… - michelafinizio : A proposito di dati: dopo trenta giorni Google Drive cancella i file nel cestino - sole24ore : A proposito di dati: dopo trenta giorni Google Drive cancella i file nel cestino - xxxmanuelacion : Porno matrigna.. aspettate questo non è Google... cancella! Canc.. come cancellare un post su Twitter... ELIMINA! -

Ultime Notizie dalla rete : Google cancella A proposito di dati: dopo trenta giorni Google Drive cancella i file nel cestino Il Sole 24 ORE Google cancella le immagini dell'Ayers Rock dalle sue mappe

Dopo la richiesta del popolo aborigeno, Big G promette di rimuovere da Street View foto e immagini che violano Uluru, luogo sacro al centro dell'Australia Google ha deciso di eliminare da Street View ...

A proposito di dati: dopo trenta giorni Google Drive cancella i file nel cestino

A partire dal 13 ottobre Google aspetterà trenta giorni prima di cancellare i dati dal vostro cestino. La cancellazione è automatica e definitiva. La decisione di Mountain View è quella di uniformare ...

Dopo la richiesta del popolo aborigeno, Big G promette di rimuovere da Street View foto e immagini che violano Uluru, luogo sacro al centro dell'Australia Google ha deciso di eliminare da Street View ...A partire dal 13 ottobre Google aspetterà trenta giorni prima di cancellare i dati dal vostro cestino. La cancellazione è automatica e definitiva. La decisione di Mountain View è quella di uniformare ...