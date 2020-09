"Gli italiani devono saperlo". Alessandro Morelli denuncia il governo sugli immigrati, la Moual salta sulla sedia | Video (Di venerdì 25 settembre 2020) "Gli italiani lo devono sapere". Il deputato leghista Alessandro Morelli, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, attacca il governo: "Pd e 5 Stelle vogliono cancellare i decreti Salvini. Il Comune di Milano vuole agevolare i ricongiungimenti familiari, complimenti. L'immigrazione clandestina sta continuando a invaderci". E qui la giornalista di origine nordafricana Karima Moual salta sulla sedia: "Questa dell'invasione è una barzelletta". "Vi ricordo che abbiamo un ministro vittima, l'ex ministro degli Interni va a processo proprio per le ong", la incalza il leghista, riferendosi ovviamente a Matteo Salvini. "Eh vabbè anche il ministro vittima abbiamo...", minimizza la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) "Glilosapere". Il deputato leghista, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, attacca il: "Pd e 5 Stelle vogliono cancellare i decreti Salvini. Il Comune di Milano vuole agevolare i ricongiungimenti familiari, complimenti. L'immigrazione clandestina sta continuando a invaderci". E qui la giornalista di origine nordafricana Karima: "Questa dell'invasione è una barzelletta". "Vi ricordo che abbiamo un ministro vittima, l'ex ministro degli Interni va a processo proprio per le ong", la incalza il leghista, riferendosi ovviamente a Matteo Salvini. "Eh vabbè anche il ministro vittima abbiamo...", minimizza la ...

matteosalvinimi : Autorizzare lo sbarco in Sardegna di una nave Ong tedesca diretta in Francia con 125 clandestini a bordo? È una ver… - GassmanGassmann : L’Italia, gli italiani, stanno controllando il #covid meglio del resto dei nostri vicini europei. Aumenta il numero… - LegaSalvini : RINCARO DELLE TASSE SUL GASOLIO PER 5 MILIARDI, #SALVINI ACCUSA: 'NON È IL MOMENTO DI BASTONARE GLI ITALIANI' - anthonypad : RT @amaricord: Boris Johnson: 'Gli inglesi si ammalano di più rispetto all'Italia perché amiamo la libertà' Mattarella: 'Anche noi italian… - fradiggo : RT @matteosalvinimi: Autorizzare lo sbarco in Sardegna di una nave Ong tedesca diretta in Francia con 125 clandestini a bordo? È una vergog… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Gli italiani e i display, passiamo quasi 47 anni della vita davanti a uno schermo Corriere della Sera Coronavirus, LIVE: aggiornamenti in tempo reale dall’Italia e dal mondo

Il coronavirus continua a preoccupare l’intero Pianeta: gli aggiornamenti in tempo reale dall’Italia e dal resto del mondo. Il nostro Paese viene elogiato. Due infermiere ai tempi del coronavirus (Get ...

"Zona rossa, un’altra beffa per gli autonomi"

Rischia di ripetersi anche per i cittadini titolari di partita Iva, lavoratori autonomi e co-co-co, che vogliano richiedere l’extra-bonus da 500 euro, l’impasse burocratico che già aveva colpito chi a ...

Il coronavirus continua a preoccupare l’intero Pianeta: gli aggiornamenti in tempo reale dall’Italia e dal resto del mondo. Il nostro Paese viene elogiato. Due infermiere ai tempi del coronavirus (Get ...Rischia di ripetersi anche per i cittadini titolari di partita Iva, lavoratori autonomi e co-co-co, che vogliano richiedere l’extra-bonus da 500 euro, l’impasse burocratico che già aveva colpito chi a ...