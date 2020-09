Giovane barista muore nell'incidente, la città a lutto. Annullata la festa dei negozi (Di venerdì 25 settembre 2020) Una città a lutto. La morte di Marco Del Rosso , 30 anni, di Bientina, lascia sotto choc Pontedera . Marco è morto in un incidente nella notte tra giovedì e venerdì a Pontedera. Con la sua auto è ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 settembre 2020) Una; a. La morte di Marco Del Rosso , 30 anni, di Bientina, lascia sotto choc Pontedera . Marco è morto in una notte tra giovedì e venerdì a Pontedera. Con la sua auto è ...

Sotto choc gli amici e i frequentatori dei locali in cui il giovane lavorava. Un ragazzo apprezzato per la sua professionalità. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche la polizia e i vigili ...

Pisa, incidente dopo la festa: muore il giorno del suo trentesimo compleanno

Drammatico incidente nella notte: Marco Del Rosso, un giovane di 30 anni di Bientina, in provincia di Pisa, ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno. I ...

Drammatico incidente nella notte: Marco Del Rosso, un giovane di 30 anni di Bientina, in provincia di Pisa, ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno.