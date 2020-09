Giorgio Armani, la sua sfilata in prima serata tv su La7 (Di venerdì 25 settembre 2020) Le creazioni Uomo e Donna primavera estate 2021 di Giorgio Armani verranno svelate in diretta televisiva sabato 26 settembre, in prima serata su La7. La sfilata aprirà ulteriormente le porte al pubblico, raggiungendo il più grande numero di spettatori di sempre. Leggi anche › Milano Fashion Week al via tra live e digitale: tutto quello che c’è da sapere La collezione primavera estate 2021 di Giorgio Armani La collezione, trasmessa alle 21,15 non solo su La7, ma anche su CNMI e sul sito di Armani, è intitolata Timeless Thoughts, ed è concepita per rappresentare ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 settembre 2020) Le creazioni Uomo e Donnavera estate 2021 diverranno svelate in diretta televisiva sabato 26 settembre, insu La7. Laaprirà ulteriormente le porte al pubblico, raggiungendo il più grande numero di spettatori di sempre. Leggi anche › Milano Fashion Week al via tra live e digitale: tutto quello che c’è da sapere La collezionevera estate 2021 diLa collezione, trasmessa alle 21,15 non solo su La7, ma anche su CNMI e sul sito di, è intitolata Timeless Thoughts, ed è concepita per rappresentare ...

