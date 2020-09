GionnyScandal ritorna con “Buonanotte”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) La copertina di “Buonanotte” , nuovo singolo di– Per gentile concessione di Christian MoioliE’ disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali “Buonanotte” il nuovo singolo di, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione rap in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito elementi rap, pop, Trap, Emo e sorprendenti melodie vocali. Dopo l’ottimo riscontro del suo ultimo album “Black Mood” e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e certificazioni oro e platino (“Solo te e me”, “Buongiorno”, “Per sempre”, Sei così bella” sono solo alcuni dei brani), “Buonanotte”, in uscita per Virgin ...