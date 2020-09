Gioele Mondello | situazione delle indagini | Pietro Venuti | il legale | ecco chi è

Leggi su chenews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ancora in alto mare leper capire in che modo sia morto il piccolonello scorso agosto. Parla l’avvocato. L’avvocato(Fonte foto: web)Non sono buone le indicazioniultime. Si tenta ancora di capire come possa essere morto, il piccolo ritrovato senza vita nel messinese. Pochi chilometri più avanti, morì anche sua madre, la dj Viviana Parisi. Dagli esami della mascella e del cranio effettuati sul corpicino straziato del piccolo, ancora non sarebbe emerso niente di veramente indicativo. Oggi, a parlare, è stato l’avvocato della famiglia,. Il...