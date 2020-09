Geri Halliwell, tutti i segreti dell’iconico Union Jack Dress (Di venerdì 25 settembre 2020) Ora è una perfetta lady di campagna, ma provate a pensare a Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls. Probabilmente la prima immagine sarà quella della Ginger Spice scatenatissima, con un paio di stivali di vernice rossa e un succinto abito con la bandiera inglese. Il look sfoggiato ai Brit Awards nel 1997 è diventato un’icona: conosciuto come lo Union Jack Dress (dal nome dell bandiera del Regno Unito) ha segnato la moda dell’epoca. Un abito a ben guardare semplice, ma entrato di prepotenza nell’immaginario degli anni Novanta. Un gesto coraggioso Se oggi è la ex Posh Spice Victoria Beckham a dominare il mondo della moda, non c’è dubbio che al tempo del famoso gruppo pop fosse la rossa Geri Halliwell a osare di ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Ora è una perfetta lady di campagna, ma provate a pensare aai tempi delle Spice Girls. Probabilmente la prima immagine sarà quella della Ginger Spice scatenatissima, con un paio di stivali di vernice rossa e un succinto abito con la bandiera inglese. Il look sfoggiato ai Brit Awards nel 1997 è diventato un’icona: conosciuto come lo(dal nome dell bandiera del Regno Unito) ha segnato la moda dell’epoca. Un abito a ben guardare semplice, ma entrato di prepotenza nell’immaginario degli anni Novanta. Un gesto coraggioso Se oggi è la ex Posh Spice Victoria Beckham a dominare il mondo della moda, non c’è dubbio che al tempo del famoso gruppo pop fosse la rossaa osare di ...

eleonora1684 : a Look At Me non è solo Geri Halliwell quindi? ?? #Xf2020 #Xf2020 - Cristian96Milan : RT @pomp_y: Fermi tutti. Avete presente Geri Halliwell com’era dimagrita quando lasciò le Spice Girls per intraprendere la carriera da sol… - ConventoLonato : A -

Ultime Notizie dalla rete : Geri Halliwell Geri Halliwell festeggia 48 anni: la cantante delle Spice Girls ieri e oggi Sky Tg24 Geri Halliwell, tutti i segreti dell’iconico Union Jack Dress

Ora è una perfetta lady di campagna, ma provate a pensare a Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls. Probabilmente la prima immagine sarà quella della Ginger Spice scatenatissima, con un paio di sti ...

Spice Girls, nuova sorpresa per i fan

Per celebrare il ventesimo anniversario del lavoro di addio del gruppo, l'unico a cui non ha preso parte anche Geri Halliwell, i fan potranno mettere le mani sul disco il prossimo 20 novembre. Ci ...

Ora è una perfetta lady di campagna, ma provate a pensare a Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls. Probabilmente la prima immagine sarà quella della Ginger Spice scatenatissima, con un paio di sti ...Per celebrare il ventesimo anniversario del lavoro di addio del gruppo, l'unico a cui non ha preso parte anche Geri Halliwell, i fan potranno mettere le mani sul disco il prossimo 20 novembre. Ci ...