Gazzetta | al Riesame di Perugia c’è Narducci il grande accusatore di Calciopoli

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 25 settembre 2020) Anche ladello sport batte su un tasto che in tv va ogni minuto. Ogni tra parole sull’inchiesta disull’esame di Suarez, parte il mantra: “potrebbero esserci corrotti senza corruttori” e via a puntigliosissime disamine giursprudenziali. Lo scrive anche la Gazza stamattina non si esclude la possibilità che lo stesso concorso in corruzione possa essere avvenuto senza un corruttore. Su questo la giurisprudenza è contraddittoria. Gli indagati insomma avrebbero potuto violare i propri doveri, favorendo Suarez, in vista di vantaggi futuri soltanto immaginati. Intanto si parla della possibilità che alcuni indagati ricorrano al Tribunale delcontro l’ordinanza con i decreti di perquisizione e di sequestro. In quel caso, la materia arriverebbe al collegio coordinato da ...