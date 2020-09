Gazzelle: il nuovo brano è “Destri” (Di venerdì 25 settembre 2020) L’artista da settimane aveva annunciato l’annuncio del nuovo singolo Gazzelle è tornato. Il cantante da diverse settimane ha creato aspettative parando del nuovo singolo. Prima si era limitato a far capire che sarebbe arrivato un pezzo nuovo parlando del nuovo lavoro sui social poi aveva annunciato il nome, “Destri” e infine ha svelato data d’uscita ovvero il 25 settembre. Negli ultimi mesi l’artista ha sfornato altri brani come “Una Canzone Che non so” e “Vita Paranoia” ottenendo pareri più che positivi e portando avanti prima della pandemia il suo tour da sold out nei palazzetti italiani. Il singolo anticipa il terzo brano del cantante che su Instagram ha scritto: “È sempre una sensazione ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 25 settembre 2020) L’artista da settimane aveva annunciato l’annuncio delsingoloè tornato. Il cantante da diverse settimane ha creato aspettative parando delsingolo. Prima si era limitato a far capire che sarebbe arrivato un pezzoparlando dellavoro sui social poi aveva annunciato il nome, “Destri” e infine ha svelato data d’uscita ovvero il 25 settembre. Negli ultimi mesi l’artista ha sfornato altri brani come “Una Canzone Che non so” e “Vita Paranoia” ottenendo pareri più che positivi e portando avanti prima della pandemia il suo tour da sold out nei palazzetti italiani. Il singolo anticipa il terzodel cantante che su Instagram ha scritto: “È sempre una sensazione ...

miodioparladime : Se Gazzelle avesse fatto uscire un'altra canzone come 'ora che ti guardo bene' non avrei retto il colpo di vederlo… - chicacherrylola : Sì Falvio, sì, fallo di nuovo, sì.... SPEZZAMI IL CUORE SIIIIIIIII Destri di Gazzelle - SkyTG24 : Gazzelle, il testo del nuovo singolo 'Destri' - generacomplotti : RT @rockolpoprock: Gazzelle non ha venduto l'anima al mainstream. E se le sue canzoni non vengono 'bullizzate', a differenza di quelle di a… - rockolpoprock : Gazzelle non ha venduto l'anima al mainstream. E se le sue canzoni non vengono 'bullizzate', a differenza di quelle… -