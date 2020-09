Gazzelle: fuori oggi il nuovo singolo, “Destri” (Di venerdì 25 settembre 2020) fuori oggi Destri, il nuovo attesissimo singolo di Gazzelle. Il cantautore romano, dopo la pubblicazione del singolo Ora che ti guardo bene e la collaborazione con gli Zero Assoluto per il singolo fuori Noi, torna con un nuovo singolo, anticipato ai fan tramite i social. Queste le parole di Gazzelle ha proposito del nuovo brano: “Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 settembre 2020)Destri, ilattesissimodi. Il cantautore romano, dopo la pubblicazione delOra che ti guardo bene e la collaborazione con gli Zero Assoluto per ilNoi, torna con un, anticipato ai fan tramite i social. Queste le parole diha proposito delbrano: “Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E ...

