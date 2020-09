Gazzelle: con “Destri” torna una dolce malinconia. Ecco il significato (Di venerdì 25 settembre 2020) Ecco il testo e significato del brano di Gazzelle dal titolo “Destri”. Il nuovo singolo ci fa respirare una dolce malinconia tipica dei testi del cantautore romano Da oggi è disponibile la nuova canzone di Gazzelle dal titolo “Destri“. Il cantautore romano ha presentato il brano con queste parole: “È sempre una sensazione strana quando esce una canzone nuova.. quando un pezzo di me si stacca e arriva un po’ ovunque. Boh, difficile da spiegare. Spero solo che questo ennesimo pezzo di me possa trovare qualche pezzo di voi e che si facciano compagnia un po’, insieme.” Scopriamo il testo e il significato di “Destri”. “Destri” ci fa respirare quella dolce ... Leggi su zon (Di venerdì 25 settembre 2020)il testo edel brano didal titolo “Destri”. Il nuovo singolo ci fa respirare unatipica dei testi del cantautore romano Da oggi è disponibile la nuova canzone didal titolo “Destri“. Il cantautore romano ha presentato il brano con queste parole: “È sempre una sensazione strana quando esce una canzone nuova.. quando un pezzo di me si stacca e arriva un po’ ovunque. Boh, difficile da spiegare. Spero solo che questo ennesimo pezzo di me possa trovare qualche pezzo di voi e che si facciano compagnia un po’, insieme.” Scopriamo il testo e ildi “Destri”. “Destri” ci fa respirare quella...

