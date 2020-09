Gattuso | il rinnovo non arriva per le clausole di De Laurentiis Spunta una confessione fatta agli amici

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ciro Venerato, giornalista della redazione di RaiSport ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

napolipiucom : #napoli Rai – “Gattuso e il rinnovo col Napoli, ha fatto una confessione agli amici. Ecco… - BelpassoAlberto : RT @MarcoDiMaro: Il mercato del Napolo è bloccato essenzialmente da 2 cose: 1) le cessioni. 2) il mancato rinnovo di Gattuso. Senza cedere… - LuigiLiccardo6 : RT @MarcoDiMaro: Il mercato del Napolo è bloccato essenzialmente da 2 cose: 1) le cessioni. 2) il mancato rinnovo di Gattuso. Senza cedere… - MarcoDiMaro : Il mercato del Napolo è bloccato essenzialmente da 2 cose: 1) le cessioni. 2) il mancato rinnovo di Gattuso. Senza… - atmilan1899 : #Gattuso chiese #Kessié a #Giuntoli, il retroscena. Il centrocampista ora pensa al rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso rinnovo

Napolipiu.com

Napoli Genoa Sky o Dazn? Il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara per l’esordio stagionale al San Paolo. Il club partenopeo ospiterà il Genoa di Rolando Maran che ha ben impressionato nella prima uscit ...Gennaro Gattuso ha messo in stand by ogni discorso sul rinnovo contrattuale con il Napoli. Alla base della decisione del tecnico calabrese, noto per il suo modo di fare e di essere, da hombre vertical ...