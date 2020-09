Galli: «No alla fretta di riaprire gli stadi: rischiamo l’effetto delle discoteche in estate» (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembre La linea della riunione della Conferenza delle Regioni, nonostante le voci discordanti di Nicola Zingaretti del Lazio e l’assenza di Michele Emiliano, «troppo impegnato a gestire la riapertura delle scuole in Puglia per pensare agli stadi», è chiara: gli impianti sportivi vanno riaperti fino al 25% della propria capienza. Il ministro della Salute Roberto Speranza, invece, ha espresso parere contrario, rimarcando anche lui «la priorità delle scuole». Il Comitato tecnico scientifico dovrà valutare il protocollo proposto dai governatori il prossimo lunedì. Sulla discussione, in un’intervista al Fatto Quotidiano, è intervenuto Massimo Galli: «È presto. ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembre La linea della riunione della ConferenzaRegioni, nonostante le voci discordanti di Nicola Zingaretti del Lazio e l’assenza di Michele Emiliano, «troppo impegnato a gestire la riaperturascuole in Puglia per pensare agli», è chiara: gli impianti sportivi vanno riaperti fino al 25% della propria capienza. Il ministro della Salute Roberto Speranza, invece, ha espresso parere contrario, rimarcando anche lui «la prioritàscuole». Il Comitato tecnico scientifico dovrà valutare il protocollo proposto dai governatori il prossimo lunedì. Sulla discussione, in un’intervista al Fatto Quotidiano, è intervenuto Massimo: «È presto. ...

Ultime Notizie dalla rete : Galli alla Galli: «No alla fretta di riaprire gli stadi: rischiamo l’effetto delle discoteche in estate» Open Rossi ufficializza: "Corro almeno un altro anno"

di Riccardo Galli Valentino Rossi c’è. E ci sarà. Non che, per la verità, ci fossero stati dubbi sulla questione, ma l’annuncio – quello vero, quello ufficiale, quello sicuramente più importante rispe ...

Biblioteche chiuse a Ferrara, protesta delle famiglie davanti alla Rodari

FERRARA. Biblioteche “chiuse per ferie” anche ad ottobre, disservizi prolungati nelle strutture periferiche e i cittadini che chiedono aperture regolari e lo faranno con una clamorosa protesta che and ...

