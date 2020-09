Gabriel Garko: perchè ha donato un rosario ad Adua Del Vesco (Di venerdì 25 settembre 2020) Gabriel Garko dona un rosario ad Adua Del Vesco durante il commovente incontro nella casa del Grande Fratello Vip: ecco perchè. Nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2020, Gabriel Garko e Adua Del Vesco hanno pianto, si sono emozionati e si sono parlati con gli occhi raccontandosi tutto quello che, finora, avevano portato … L'articolo Gabriel Garko: perchè ha donato un rosario ad Adua Del Vesco è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 25 settembre 2020)dona unadDeldurante il commovente incontro nella casa del Grande Fratello Vip: ecco perchè. Nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2020,Delhanno pianto, si sono emozionati e si sono parlati con gli occhi raccontandosi tutto quello che, finora, avevano portato … L'articolo: perchè haunadDelè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - simone_paciello : Gabriel Garko è come il vino, più invecchia più è bono. #GFVIP - m_emozioni : RT @Iperborea_: Non importa il modo, non importa che fosse un segreto di Pulcinella, non importa il tempo, importa averlo fatto. Soprattutt… - ADomiziana : RT @psychosaru: “Non mi sembra neanche il caso di discuterne, siamo nel 2020.” Gabriel Garko sei poesia #gfvip -